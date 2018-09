Belletje trek loopt uit de hand: man slaat 13-jarige ziekenhuis in met paraplu Mathijs Steinberger

29 september 2018

22u19 0 Bizar Een potje belletje trek is gisteravond compleet uit de hand gelopen in het Nederlandse De Meern.

Een 13-jarige jongen die nietsvermoedend aanbelde bij een 59-jarige bewoner kreeg er flink van langs. De man sloeg de jongen met een paraplu. De jongen raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

De man is opgepakt en meegenomen naar het politiebureau. Het incident speelde zich rond 22.45 af in de wijk 't Weer. Volgens de politie was er geen sprake van 'overlasthistorie'.