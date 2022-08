Bella (21) test welke haarstijl meeste fooi oplevert. Het resultaat slaat haar met verstomming

“Uw vlucht heeft zes uur vertraging opgelopen”: ‘grap’ op luchthaven breekt Britse toerist zuur op

Een ‘grap’ op de luchthaven van het Griekse eiland Zakynthos is een Britse toerist zuur opgebroken. De jongeman maakte andere reizigers wijs dat hun vlucht uren vertraging opgelopen had, met de nodige chaos tot gevolg. Uiteindelijk was hijzelf wel de enige die zijn vlucht miste.

16 augustus