Belgische zakenman kan lunch niet betalen en ontdekt plots gat van 100 miljard op z’n rekening HAA

18 november 2019

09u03

Bron: La Dernière Heure 1 Bizar Een Belgische ondernemer schrok zich vorige week een ongeluk toen hij een broodje wilde kopen. Zijn saldo bleek ontoereikend, en het ging niet om een peulschil. Toen Frédéric d’Aspremont zijn rekening controleerde, zag hij dat die maar liefst 100 miljard (!) euro in het rood stond.

De landgenoot ontdekte het gigantische gat op zijn bedrijfsrekening vorige week dinsdag. Tussen twee afspraken door wou hij een broodje kopen, maar de man bleek z’n lunch niet te kunnen betalen. De Belg was ervan overtuigd dat er genoeg geld op zijn rekening stond, maar raadpleegde voor de zekerheid toch zijn bank-app.

Frédéric werd met verstomming geslagen toen hij zag dat het conto van zijn bedrijf liefst 99.999.996.506,16 euro onder nul was gezakt. De man deelde een schermafbeelding van het negatieve saldo op Facebook. “Dank je Belfius”, schreef hij erbij. En ook: “Je bent maar beter geen hartpatiënt”.

De man nam meteen contact op met zijn bank. Bij Belfius viel te horen dat het allicht om een fout ging, maar de ondernemer nam met die uitleg geen genoegen. “In het begin is het misschien grappig, maar het bezorgt toch een hoop stress.” Zo vreesde Frédéric bijvoorbeeld dat hij voor sommige kosten zou moeten opdraaien of intresten zou moeten betalen.

De Belfius-klant moest naar eigen zeggen hemel en aarde bewegen om schot in de zaak te krijgen. Hij schakelde zijn advocaat in, waarna uiteindelijk de aap uit de mouw kwam. Een geschil met een ander bedrijf bleek aan de basis van de fout te liggen. Een start-up, actief in de sector van videoproductie, had Frédéric aangeklaagd op verdenking van plagiaat. “Maar ik was volledig in mijn recht en ben niet veroordeeld”, verzekert de landgenoot in La Dernière Heure.

Blijft nog steeds een raadsel waarom zijn rekening plots met bijna 100 miljard euro in het rood ging. “Een bug, het kan gebeuren”, relativeert Frédéric de gebeurtenissen in de Franstalige krant, op basis van de uitleg van Belfius. De bank heeft de fout intussen rechtgezet, waardoor het saldo van de Belg opnieuw normale waarden vertoont. “Het is erg druk geweest om alles geregeld te krijgen, maar gelukkig is het goed afgelopen”, besluit de zakenman.