Belgische vreetkampioen verorbert tien gehaktballen in dertig minuten tijd: “Toch eet ik gezond en sport ik 20 uur per week” SVM/Dietert Bernaers

08 november 2018

11u59

Bron: Telegraaf/Eigen berichtgeving 46 Bizar Rik Nauwelaerts laat nu ook in Nederland van zich spreken. In dertig minuten tijd wist onze landgenoot maar liefst tien gehaktballen naar binnen te werken, goed voor een nieuw record op het kampioenschap in Rotterdam. Vreetkampioen en toch een sixpack? Deze magazijnier uit Beerzel bewijst dat het kan.

De schrokop toonde zich in maart ook al de beste op het Belgisch kampioenschap curryworsten eten: in een kwartier werkte hij veertien stuks weg, oftewel vier méér dan de nummer twee. Vorig jaar kroonde hij zich zelfs tot wereldkampioen in die discipline. En ook in de categorieën ‘chicken nuggets’ en ‘bitterballen’ schreef hij de voorbije jaren een stukje frituurgeschiedenis.

Het verrassende aan deze vreetkampioen is dat hij er totaal niet uitziet zoals je zou verwachten. Een atleet, in plaats van Holle Bolle Gijs. “In mijn jeugdjaren was ik wel redelijk struis”, vertelt hij. “Toen ik in 2011 voor de eerste keer deelnam aan het Belgisch kampioenschap curryworsten eten woog ik nog meer dan 100 kilo. Maar toen ze me op straat nariepen, heb ik gezegd: ‘Ik ga er iets aan doen.’ In het begin heb ik alleen op mijn eten gelet. Toen ik genoeg was afgevallen om verantwoord te gaan sporten, ben ik daarmee begonnen. En ja, dat heeft vrij snel extreme vormen aangenomen.”

Mont Blanc Marathon

Dat mag je wel zeggen. Vorig jaar liep Nauwelaerts de Mont Blanc Marathon, 42 kilometer op de flanken van de hoogste Alpentop (inclusief 3.000 hoogtemeters; nvdr). Intussen heeft hij ook 49 kilometer op de Matterhorn (3.600 hoogtemeters) achter de kiezen. “Ik eet gezond en sport 20 uur per week”, klinkt het.

Maar dan zijn er dus wel die uitspattingen. “Van de 19 eetwedstrijden waaraan ik de voorbije jaren heb meegedaan, heb ik er 15 gewonnen. Door al dat sporten is mijn metabolisme zo performant.”

“Film mezelf”

Met het eufemisme van de week zegt Nauwelaerts dat hij “altijd een grote eter is geweest”. “Mijn ouders hadden een frituur. Ik heb jarenlang élke dag gefrituurde snacks gegeten, dat vind ik nog altijd lekker. Na afloop van het BK heb ik zelfs nog zes curryworsten binnengespeeld. Omdat ik er zin in had. En ook een beetje om de concurrentie te tonen dat ik echt wel de beste was.” (lacht)

Zijn afgetrainde lichaam is een geweldig voordeel, denkt Rik. “Je zou denken dat struise gasten makkelijker een ‘vette hap’ kunnen wegwerken. Maar dat is niet zo: hoe meer vet rond je maag, hoe minder snel die uitzet. Bovendien bereid ik me ook altijd heel grondig voor en train ik geregeld. Dat doe ik door mezelf thuis te filmen terwijl ik een twintigtal curryworsten naar binnen speel. Die beelden analyseer ik om te zien waar ik stilval.”

Kick

“Sommige mensen zullen dat op het randje vinden. Decadent zelfs. Ze hebben een punt, maar tegelijk denk ik dat er geen enkele hongersnood opgelost geraakt doordat ik niet langer deelneem aan eetkampioenschappen.”

En dus gaat hij door, onze eetatleet. “Elke wedstrijd, elke uitdaging geeft me een ongelooflijke kick. Zolang ik die blijf voelen, ga ik niet stoppen.”