Belgische verzamelaar heeft 5.500 euro veil voor een van eerste rekenmachines

14 juni 2019

19u54

Een van de eerste rekenmachines uit de geschiedenis is vandaag op een veiling in Brussel verkocht voor 5.500 euro. Koper is een Belgische verzamelaar van dit soort stukken. De rekenmachine is 130 jaar oud. Er zijn ooit maar 5.500 stuks van in de handel gebracht, meldt het Brusselse veilinghuis Arenberg Auction.

In België is volgens Arenberg Auctions slechts één ander exemplaar bekend, in een collectie van de Franstalige Brusselse universiteit ULB.

Het toestel komt uit de collectie van een privéverzamelaar en dook onlangs op. De rekenmachine uit 1886 is 60 centimeter lang, 18 centimeter hoog en 6 centimeter breed.

"Dit is de eerste, succesvolle mechanische rekenmachine die kon optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en zelfs delen. Het originele ontwerp dateert al uit 1821, maar uitvinder Charles de Colmar spendeerde maar liefst dertig jaar om het ontwerp te perfectioneren", zegt Henri Godts van Arenberg Auctions.

Het apparaat kan via een systeem van hendels, cilinders en tandwielen berekeningen maken tot zestien cijfers.