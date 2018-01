Belgische Tindersurfer (s)wip(e)t zich een weg door Nieuw-Zeeland



Bron: newshub.co.nz, YouTube 0 rv Na zijn Europese avonturen wil Anthony Botta ook gaan Tindersurfen in Nieuw-Zeeland. Bizar Bezoekjes aan meer dan twintig steden in acht landen bij drieduizend verschillende meisjes. Dat is de rijke oogst van Brusselaar Anthony Botta die het concept ‘Tindersurfing’ uitvond: door de datingapp op een creatieve manier in te zetten, reisde hij heel Europa rond én kwam hij talloze leuke meisjes tegen. Nu wil Botta al Tindersurfend door Nieuw-Zeeland trekken.

Na Europa verkend te hebben aan de hand van de vele meisjeskamers waar Botta terecht kwam – en nee, er kwam heus niet altijd seks van – wil de jonge vertaler proberen of zijn concept ook aan de andere kant van de oceaan werkt.

De Verenigde Staten, Australië en Nieuw-Zeeland staan allemaal op zijn lijstje. “Ik heb het idee dat de meisjes in Nieuw-Zeeland meer open staan voor zijn benadering dan die in Europa”, zegt Botta, die alvast eens zijn licht opstak in Tinder Auckland. “Ik denk dat je in de VS en waarschijnlijk ook in Australië en Nieuw-Zeeland, gewoon met je Tinderdate een koffie kan gaan drinken midden op de dag. In Europa is het negatiever geladen en gaat het meer om pure seks.”

“Ik heb er heel veel zin in, want voor mij is Nieuw-Zeeland zowat de verste plek waar ik naartoe kan gaan. Als kind droomde ik er al van om naar de andere kant van de wereld te gaan”, zegt Botta, die binnenkort hoopt af te reizen.

Geen supermodellen

Wie op Tinder ja zegt tegen Botta, zorgt ervoor dat hij een nachtje bij haar kan slapen. Of daar ook seks bijkomt, ligt aan de omstandigheden. “Het is de bedoeling dat de dames mijn gastvrouw worden. Ze hoeven zeker geen supermodellen te zijn – ik zoek meestal naar dames tussen de 22 en de 45. Ik kan niet ontkennen dat er ooit iets gebeurt, maar dat is zeker niet altijd het geval.”

Het is in ieder geval een originele én goedkoper manier om iets van de wereld te zien!