Belgische TikTokker zet eigen dood in scène: “Ik wilde mijn familie een lesje leren”

Gezin vindt na vijf lange maanden hun vermiste puppy

In New York is een familie al maanden op zoek naar hun puppy Mocha. Het dier raakte vermist nadat de familie haar had toevertrouwd aan een hondenoppas. Na vijf lange maanden is het gezin eindelijk klaar voor een nieuwe hond. Ze gaan naar een adoptie-evenement en daar gebeurt het ondenkbare. Ze vinden hun verloren hondje terug. "We hebben de moed nooit opgegeven", vertelt de moeder.