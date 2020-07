Belgische avonturier bedwingt Luikse ‘Everest Bueren Challenge’ RL

21 juli 2020

07u04

Bron: Belga 2 Bizar De Belgische avonturier Louis-Philippe Loncke (43) heeft dinsdagochtend, na drie dagen zweten, het equivalent van de Everest beklommen op de beroemde Montagne de Bueren in Luik.

Hij deed 135 beklimmingen en afdalingen van de trap van 374 treden en 67 meter hoog. Dat is ongeveer 9.000 meter klimmen en evenveel dalen. Loncke deed de inspanning naar eigen zeggen om aan te tonen dat we allemaal inspanningen moeten en kunnen doen in deze coronacrisis.

Als ik in deze uitdaging kan slagen, kunnen we allemaal het mondmasker blijven opzetten als het moet Avonturier Louis-Philippe Loncke

"Ik hoop dat we ons allemaal blijven inspannen om de veiligheidsmaatregelen te respecteren, wat noodzakelijk is. Als ik in deze uitdaging kan slagen, kunnen we allemaal het mondmasker blijven opzetten als het moet. Dat is het minimum aan respect voor de mensen die lijden onder Covid-19, en voor de medische sector die al maanden zijn best doet", klonk het.

Loncke deed de challenge niet aan een stuk. Hij begon er zaterdagochtend aan en was in totaal 65 uur en 30 minuten in de weer. De man werd in 2017 verkozen tot Europees avonturier van het jaar.

Lees ook:

Christophe Deborsu gidst u door het mooiste en verrassendste van Wallonië: “Deze Waalse trappen brengen u naar de hemel!” (+)

Dag na curieuze fout van Antwerpse agenten is beschadigde Parkbrug opnieuw open

Klant zonder mondmasker eist helft ‘fooi’ van 90.000 euro ingezameld voor barista die weigerde haar te bedienen