Belg koopt huis op Sicilië voor slechts 1 euro. Al dertien andere landgenoten volgden hem

Zicht op het historische centrum van Mussomeli: Siciliaans dorp op 700 meter hoogte. Bizar Een vakantiewoning kopen voor slechts één euro, het kan in Mussomeli. De gemeente in Sicilië telt vandaag 10.885 inwoners en binnenkort komen er daar nog zeker veertien bij - Belgen zelfs. Eén voorwaarde wel: wie het pand in handen heeft, moet het na twee maanden renoveren.

Sofiane, veertigjarige loodgieter uit Donceel (Luik), heeft net een huis gekocht in Mussomeli, in het centrum van Sicilië. En dat voor de koninklijke som van 1 euro. Dé deal van de maand, zeg maar. In België gelooft niemand hem, maar het is echt waar: voor een appel en een ei heeft hij plots een tweede verblijf in 'het eiland met de drie punten'. En het is geen hut, wel een fatsoenlijk pand met drie verdiepingen, in het hart van de gemeente en met uitzicht op het kerkje Chiesa della Madonna dei Miracoli. Het huis heeft ook een veranda en tuin.

Sofiane kocht de woning nadat hij op RTL Flavio Cioffi bezighoorde, Belg met Siciliaanse roots. De man trekt er elke twee maanden heen, ook in de zomervakantie. Toen hij er hoorde zeggen dat het dorpje wanhopig op zoek was naar inwoners, kreeg hij het lumineuze plan Belgen naar Sicilië te halen. Niet met onmogelijke leningen of prijzen die uit de pan swingen. Wél met stuntprijzen. Cioffi treedt nu op als tussenpersoon en helpt bij de aankoop van de woningen. Op de Italiaanse website www.case1euro.it zijn intussen al tientallen aanvragen binnengekomen.

Pensioen

Luikenaar Sofiane bezocht drie huizen, het derde stond hem onmiddellijk aan. "Vooral vanwege de goede staat. En de ouderwetse keuken. Alles is betegeld." De Luikenaar is weliswaar niet van plan er te wonen: "Maar waarom er niet heengaan als ik op pensioen ben bijvoorbeeld? Of om er enkele dagen vakantie door te brengen met mijn vrouw?" Op 15 januari keert Sofiane terug naar Mussomeli om er de verkoopakte te ondertekenen. "Zelfs mijn reisje is goedkoop. Ik betaalde slechts 29 euro voor een retourtje Charleroi (Brussels South Airport) - Trapani. Daar huur ik een auto. In twee uur ben ik Mussomeli."

Albert en Paola

Sofiane heeft geluk gehad dat zijn huis zó goedkoop was. De andere Belgen betaalden een prijs tussen 3.500 euro en 15.000 euro. Ze komen uit alle windstreken van België: Ukkel, Brussel, Doornik, Bergen, Namen, Charleroi, La Louvière, maar er zijn ook Vlamingen bij. Dat Coffi een hele hoop huizen intussen een nieuwe eigenaar heeft gegeven, wordt zodanig geapprecieerd dat het dorp hem ereburger maakt. "Zoals koning Albert en koningin Paola die hier vaak verblijven", lacht hij. "Zij zullen er zelfs bij zijn wanneer ik de titel krijg."

De meesten Belgen verklaren het huis gewoon te gebruiken als vakantieverblijf, één Belg wil er alvast een hotel neerplanten.