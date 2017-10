Belg Johnny (43) geniet van luilekkerleven op Caraïben met geld van werkloosheidsuitkering avh

Johnny, een 43-jarige man uit de regio Luik, verhuisde in 2014 naar de Dominicaanse Republiek met het geld van zijn werkloosheidsuitkering. De man is nu bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden.

In december 2014 diende de ex van de man een klacht in bij de politie omdat hij geen alimentatie meer betaalde. De vrouw vertelde ook dat Johnny al sinds januari 2014 op de Dominicaanse Republiek woonde. En dat was verboden, omdat hij van een maandelijkse werkloosheidsuitkering genoot.

De politie alarmeerde de ONEM, de Franstalige tegenhanger van de RVA, dat meteen een onderzoek startte. Johnny en zijn ex bleken allebei een adres te hebben op de Dominicaanse Republiek, ondanks een vaste domicilie in België. De ex-partners waren bovendien allebei werkloos.

24 vakantiedagen

Wie in België geniet van een werkloosheidsuitkering, mag niet langer dan 24 opeenvolgende vakantiedagen in het buitenland verblijven. Wie die voorwaarden schendt, riskeert zijn uitkering te verliezen. De vrouw vertelde dat ze op de hoogte was van de regels, maar dat ze toch besloot in de Dominicaanse Republiek te blijven. "Ik wou breken met België", verklaarde ze in de rechtbank.

Johnny wil geen advocaat

Johnny had geen zin om af te zakken naar België voor zijn proces. Hij vertoeft nog in de Dominicaanse Republiek en liet zich zelfs niet vertegenwoordigen door een advocaat. Johnny werd veroordeeld tot een celstraf van zes maanden en een boete van 3.600 euro. Zijn ex-partner werd veroordeeld tot een werkstraf van 90 uur.