Belg (29) opgepakt met 20.000 euro in zijn zwembroek Mike Bos

11 september 2020

15u58

Bron: AD.nl 1 Bizar De Koninklijke Marechaussee heeft gisteren op Rotterdam The Hague Airport een 29-jarige man uit België opgepakt, die 20.000 euro in zijn ondergoed had verstopt. De man wordt verdacht van witwassen.

De man, die op het punt stond af te reizen naar Spanje, bleek tijdens een veiligheidscontrole op de Nederlandse luchthaven vierhonderd briefjes van 50 euro verstopt te hebben in een zwembroek, die hij droeg onder zijn onderbroek. De Belg kon niet duidelijk vertellen hoe hij aan het geld kwam.

Bij de Marechaussee rees het vermoeden dat het geld mogelijk afkomstig was van criminele activiteiten. De twintiger is daarom aangehouden, hij zit momenteel nog vast. Het geldbedrag is in beslag genomen. De politiedienst onderzoekt de zaak verder.