Belg (21) die betrapt werd met twee kilo cocaïne komt met ongeloofwaardige uitleg Max Steenberghe HR

07 juni 2020

12u12

Bron: ED 4 Drugs Voor een Belg die in Eindhoven (Nederland) op heterdaad werd betrapt met twee kilo cocaïne, eist het Nederlandse Openbaar Ministerie twee jaar cel. Nochtans kwam Jaber R. (21) met een originele uitleg. Maar volgens de officier van justitie is zijn verhaal compleet ongeloofwaardig.

Regelmatig ging Jaber R. (21) vanuit Antwerpen naar Eindhoven om wiet te kopen. Begin dit jaar kwam een andere vaste klant uit de coffeeshop op hem af en vroeg of hij wat mee terug wilde nemen naar zijn woonplaats. Hij zou daar ‘wat voor krijgen’. Jaber R. vermoedde naar eigen zeggen wel ‘dat het niet om koekjes ging’, maar de man zei dat hij zich geen grote zorgen hoefde te maken.

En dus reed Jaber op carnavalszondag naar de plaats van afspraak, waar een man in carnavalspak op een skateboard kwam aanrijden en een Albert Heyn-tas onder zijn autostoel stopte. In de coffeeshop kreeg hij vervolgens drie zakjes wiet cadeau en de opdracht om vlak voor Antwerpen te bellen. Dan zou hij het afleveradres krijgen.

Doodzenuwachtig

Helaas: al in Eindhoven viel zijn rijgedrag zo hard op dat de politie hem tegenhield. Doodzenuwachtig gaf hij meteen de wiet af. Maar de politie zag ook de tas. Tussen wat sterk geurende koffie bleek een blok van twee kilo cocaïne te zitten. Zelf zegt Jaber R. dat hij dacht dat het om ‘wat wiet’ ging.

De Nederlandse officier van justitie gelooft daar echter geen fluit van. “Twee kilo coke is een ton waard. En iemand zou dat zomaar aan een vreemde geven? En Jaber pakt dat zonder nakijken aan, en neemt voor wat tientjes zo’n risico? Nee hoor. De Belg is een onmisbare schakel in de internationale drugshandel. Bovendien heeft Jaber reeds een strafblad, stond de auto -van zijn moeder- bekend als ‘drugswagen’ en ook zijn moeder zelf is al verdacht van witwassen.” Hij eist twee jaar cel, en dat de wagen wordt afgenomen.

