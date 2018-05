Bekroonde auteur 'helpt' zoon bij bespreking van eigen boek en krijgt er slechts een 6 voor mvdb

08 mei 2018

13u32

Bron: Telegraph.co.uk - Event 0 Bizar Auteur Ian McEwan heeft zijn zoon ooit "wat geholpen" toen die een boekbespreking moest maken over een van de werken van de bekroonde Britse schrijver.

Een leraar gaf McEwans zoon de opdracht een kritische blik te werpen op de verfilmde roman Enduring Love uit 1997. Zoonlief klopte bij vader aan voor raad, waarop papa enkele kerngedachten neerpende. McEwan junior verwerkte de inzichten in zijn verhandeling en diende de taak in.

De verwachting een tien (of volgens het Brise onderwijsmodel een A+) te krijgen, werd echter in de kiem gsmoord. De leerkracht was het compleet oneens met de neergeschreven bevindingen en vond de verhandeling slechts een zes (een C) waard.

McEwan (69) haalt het voorval aan in een interview met het tijdschrift Event. Dat leerlingen verplicht worden om zijn boeken te analyseren, stemt hem niet altijd gelukkig, luidt het bij de auteur met zestien romans op de teller.