Bejaardentehuis laat stripact opdraven om senioren te entertainen

Vrijend koppeltje op klif zorgt voor hilariteit op terras van restaurant

Een vrijend koppeltje heeft voor hilariteit gezorgd bij de gasten van een restaurant in Engeland. Terwijl die zaten te eten op een terras kregen ze plots in de gaten hoe een koppeltje, vol in hun zicht, de liefde bedreef op de rand van een klif boven zee.

31 mei