Beheerders Tolkien-nalatenschap winnen strijd tegen cryptomunt ‘JRR Token’

De aanbieders van de cryptomunt hadden herhaaldelijk toespelingen op verschillende werken van de beroemde auteur gemaakt, waarna de beheerders van zijn nalatenschap een rechtszaak aanspanden. Zo werd de cryptomunt omschreven als “The One Token That Rules Them All”. Verder werd de munt onder meer gelanceerd met een website met ringen, hobbitgaten en een tovenaar met een griezelige gelijkenis met Gandalf.



En dan was er natuurlijk ook de naam van de munt zelf. Volgens de verdediging van de ontwikkelaar is ‘token’ een generieke term, die niet moet worden verward met de achternaam Tolkien. De naam maakte volgens de advocaten dan ook geen inbreuk op intellectueel eigendom, zelfs in combinatie met JRR.