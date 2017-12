Behandelen we pedofielen in de toekomst met kinderseksrobots? SI

Bron: The Daily Telegraph, NeonNettle, Twitter 1042 Twitter Bizar Op het internationaal congres over seks, liefde en robots, dat vorige week plaatsvond in Londen, verklaarde robotica-filosoof Marc Behrendt van de Université Libre de Bruxelles (ULB) dat kinderseksrobots ingezet moeten worden om pedofielen te behandelen.

"Het lijkt misschien immoreel, pervers en eng, maar als maatschappij moeten we ons de vraag stellen hoe we kinderen kunnen beschermen van pedofielen. Tot nu toe hebben we geprobeerd om pedofielen hun impulsen af te leren of te onderdrukken. Die aanpak kent tot nu toe slechts een beperkt succes", aldus Behrendt. Hij vraagt zich af of het niet beter is of pedofielen hun impulsen uitwerken op robots, zodat ze die niet langer willen botvieren op echte kinderen. Behrendt benadrukt dat deze aanpak gepaard zou gaan met andere intensieve therapieën.

Andere experts beamen dat het inderdaad beter is dat pedofielen seks hebben met een robot dan met een echt kind. Toch vragen ze zich af of het inzetten van kinderseksrobots niet net een tegengesteld effect zal hebben. "Het is mogelijk dat we net door het creëren van kinderseksrobots pedofielen aanmoedigen in hun impulsen en bepaalde mensen aanzetten tot pedofilie", aldus Artificiële Intelligentie-expert David Levy.

Robots onvermijdelijk

Levy haalt wel nog aan dat robots in de toekomst niet weg zullen te denken zijn uit ons leven. Volgens Levy is het dus wel belangrijk dat er nagedacht wordt over wat de plaats en de impact van seksrobots zal zijn in en op onze maatschappij.

Verschillende vrouwenrechtenorganisaties trokken al ten strijde tegen seksrobots. Zij vinden dat er door het bestaan van perfecte seksrobots een onrealistisch beeld gecreëerd wordt van het vrouwenlichaam. Bovendien worden de robots vaak op een erg denigrerende manier gebruikt door bepaalde mannen, waarbij de robot gezien wordt als een seksslaafje.

