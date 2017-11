Beginnende surfer slaat haai op neus: "Had dat gezien in video" LB

Een Britse dokter die twee maanden geleden in Australië ging werken en besloot te leren surfen, is gisteren aangevallen door aan haai. De 25-jarige Charlie Fry herinnerde zich prompt en video die hij had gezien van een professionele surfer die een haai een dreun op zijn neus verkocht om de aanval van het dier af te weren. Dus deed Charlie hetzelfde en kwam hij er met enkele oppervlakkige schrammen vanaf.

In de bewuste video beschrijft de Australische profsurfer Mick Fanning hoe hij aan een grote witte haai wist te ontkomen tijdens een surfwedstrijd in 2015. "Toen die haai me aanviel, dacht ik 'doe gewoon zoals die kerel deed, sla hem op zijn neus'", verklaarde Fry op de Australische televisie. "Dus, Mick, als je luistert of kijkt, ik ben je een biertje verschuldigd. Heel erg bedankt".

Fry zat met drie bevriende dokters in het water voor de kust van Avoca Beach, 90 km ten noorden van Sydney. "Plots kreeg ik een slag tegen mijn rechterzij, ik was overrompeld. Aanvankelijk dacht ik dat één van mijn vrienden de flauwe plezante uithing. Maar toen ik me omdraaide, zag ik de haai die uit het water kwam en zijn kop oprichtte. Dus sloeg ik met mijn linkerhand op zijn neus en klauterde ik terug op mijn plank. Ik riep naar mijn vrienden en op dat moment kwam er gelukkig een golf, zodat ik weg kon surfen". (lees verder onder de video)

Dat zijn arm aan het bloeden was, merkte Fry pas toen hij terug op het strand stond. "Al wat ik kon denken was 'ik ga sterven, ik ga letterlijk dood'. De enige gedachte die ik had, was dat ik zo snel mogelijk op het strand moest raken". Zijn vrienden brachten Fry naar het ziekenhuis waar ze werken. Door zijn verwondingen mag Fry een week lang de zee niet in. "Maar daarna wil ik zo snel mogelijk weer het water in".

Strandwachters spotten de drie meter lange haai die Fry aanviel en zullen vandaag drones inzetten om te zien of hij nog in het gebied vertoeft.

Profsurfer Mick Fanning werd twee jaar geleden tijdens een surfwedstrijd in Zuid-Afrika van zijn plank geslagen door een haai. De video van de aanval en Fannings commentaar (hieronder) is al meer dan 24 miljoen keren bekeken.