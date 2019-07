Beer belandt in auto en crasht ermee mvdb

06 juli 2019

12u42 3 Bizar Agenten in Boulder County, dunbevolkt gebied in de Rocky Mountains in Colorado, zijn gisterochtend uitgerukt voor wat misschien het vreemdste auto-ongeluk uit hun carrière is.

Een beer kon donderdagnacht langs de bestuurderskant in een geparkeerde auto kruipen. De wagen was niet afgesloten. In zijn gewroet moet de beer de autodeur hebben gesloten, waardoor het beest vast kwam te zitten in de wagen. Op de vrijgegeven foto is duidelijk de ravage te zien die de beer binnenin aanbracht, toen hij uit het voertuig probeerde te vluchten.



De pook van de automatische versnellingsbak die op P (Park, de parkeerstand) stond, belandde door de beer in N (Neutral, de vrijstand). De wagen stond op een helling en kwam in beweging . Het voertuig raakte een boom en kwam dertig meter lager tot stilstand. Door de klap schoot een van de deuren open.



De beer vluchtte vervolgens “te poot”, zoals de politie het gekscherend verwoordt, weg in onbekende richting. “Doe je wagen altijd ‘s nachts op slot”, luidt hun advies.