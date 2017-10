Bedrogen bruidegom neemt tijdens trouwfeest wraak met video van overspel bruid sam

Bron: Daily Mirror 77 rv Bizar Gasten op een huwelijk in Singapore kregen plots compromitterende videobeelden te zien van de bruid met een andere man. Het ging om wraak van de bruidegom, die zijn aanstaande zes weken lang had laten schaduwen door een privédetective.

De video begon met een montage over de relatie van de bruid en bruidegom. Maar toen kregen de familie en vrienden van het koppel plots heel ander beelden voor ogen. De bruid ging aan de arm van een andere man een hotelkamer binnen, blijkbaar om daar seks te hebben.

Volgens plaatselijke media stormde de "vernederde" en "beschaamde" bruid naar buiten toen de beelden werden afgespeeld. Het is niet duidelijk of het huwelijk al voltrokken was toen de video afspeelde.

De zaak kwam aan het licht toen de privédetective, een mevrouw Zhuo van Ajax Investigation And Security Services, erover sprak in een interview aan het plaatselijke Zaobao. Ze had verwacht dat de bedrogen verloofde, een rijke zakenman, de informatie zou gebruiken om het huwelijk af te blazen.



Haar verbazing was dan ook groot toen ze een uitnodiging voor de trouwpartij in de bus kreeg. Maar alles werd duidelijk toen ze samen met "veel" gasten de bewuste video zag.

