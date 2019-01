Bedrogen Britse treft haar man waar het pijn doet: ze verkoopt zijn Xbox en games voor spotprijsje mvdb

19 januari 2019

10u30

Bron: The Sun 0 Bizar Met een niet mis te verstane boodschap heeft een bedrogen Britse (24) haar Facebookvrienden ingelicht over de ontrouw van haar echtgenoot. Georgia Jackson treft de scheve schaats rijdende Josh Maddock waar het pijn doet: ze heeft zijn Xbox One met vier games verkocht voor de spotprijs van 3 pond (3 euro).

Iets wat de verwoede gamer ongetwijfeld erg zuur moet opbreken. “Ik ben er net achter gekomen dat mijn partner zijn penis in een ander meisje heeft gestoken. Daarom verkoop ik zijn trots en vreugde, vandaar de (lage) prijs”, klinkt het letterlijk in de beschrijving van de advertentie op het tweedehandsportaal van Facebook.



Jackson heeft een goede reden om toch nog drie pond te vragen en de spelcomputer niet gratis weg te geven. Ze heeft namelijk een nieuw keukenmes nodig. Haar oude gebruikt ze om zijn autobanden lek te steken, luidt het nog in het bericht dat wordt afgesloten met een smiley. Een Xbox One kost in de winkel 186 pond (210 euro). Naast de vier games krijgt de koper er ook een game-hoofdtelefoon bij.

Zwanger

De bejaardehelpster uit het het noordoostelijk Engelse Newbiggin-by-the-Sea verklaarde aan The Sun dat Josh haar drie jaar geleden bedroog. En dat deed hij vorig jaar opnieuw, toen Georgia zwanger was. “Ik wou hem echt te kijk zetten. Ik voelde me opgelucht toen ik het bericht had geplaatst. De massale reacties had ik wel niet verwacht”. Josh wenste volgens The Sun niet te reageren.