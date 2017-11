Bedrijf failliet: Rowin kan fluiten naar zijn ruimtereis van 73.333 euro Elise van Joolen en Simone van Zwienen/SVM

15u15 0 Facebook Rowin Hellings tijdens een training voor zijn ruimtereis. Bizar Rowin Hellings (23) was de allereerste die via MediaMarkt een ticket voor een ruimtereis kocht ter waarde van 73.333 euro. Nu -vijf jaar later- is hij nog steeds niet in het heelal geweest. Het ruimtereisbedrijf is failliet en de Nederlander ziet -net als tientallen anderen- zijn centen in rook opgaan. Het aanbod was ook in ons land geldig.

Een droom, zo noemde de destijds 18-jarige student de peperdure aankoop. Die is nu in duigen gevallen. "Ik ben natuurlijk wel teleurgesteld, maar niet boos. Het is jammer dat het niet gelukt is, maar het bedrijf heeft niet met opzet gefaald. Ik lig er zelf niet wakker van en ga er zeker niet om huilen. De mensen om mij heen tillen er iets zwaarder aan." Het was dan ook zijn familie die de financiële inspanning leverde.

Rowin wist dat er een risico mee gemoeid was. "Maar ik had toch niet verwacht dat het niet zou doorgaan. Ik had er vertrouwen in, al wist ik ook dat het bedrijf sinds enige tijd geldproblemen had."

"Geen zin in juridische strijd"

Rowin kreeg het slechte nieuws te horen via een mail van XCOR, de eigenaars van het bedrijf achter de ruimtereis. Hij weet nog niet of hij iets van de betaalde 73.333 euro terug zal zien. "Ik kan hier nog geen uitspraken over doen, maar ik heb geen zin in een juridische strijd."

Rowin kreeg wel een training in een simulator. Zelf zorgde hij ook nog voor een training in een straaljager en een propellervliegtuig. "Daarnaast heb ik in Amerika de fabriek van XCOR Aerospace bezocht, waar ze de Lynx Mark II aan het bouwen waren”, aldus Hellings.

Volgens Rowin is het vliegen in een ruimteraket de laatste grens die we als mensheid nog moeten overwinnen. "Ik wil zeker nog een keer gaan. Het is een kwestie van geduld hebben tot een bedrijf het aanbiedt. Ik zou nu wel twee keer nadenken, maar de droom blijft zeker bestaan. Virgin heeft nu ook al enkele jaren plannen in die richting, iedereen is er mee bezig."

ANP Elektronicagigant MediaMarkt bood in 2012 -ter gelegenheid van het 12,5-jarig bestaan van het bedrijf- reizen bij XCOR aan via Space Experience Curaçao. 73.333 euro kostte dat 'grapje'.

Doutzen Kroes

De eerste ruimtevluchten moesten in 2014 uitgevoerd worden, maar het raketvliegtuig was nog niet klaar. Het bedrijf kampte al langer met financiële problemen en zocht maandenlang naar nieuwe investeerders, zo schrijft topman Michael Blum in een brief aan zijn 'mede-astronauten'. Dat leverde niets concreets op. "XCOR werd lange tijd overeind gehouden door bijdragen vanuit de eigen raad van bestuur, maar dit is onvoldoende gebleken om het bedrijf te redden", klonk het.

In totaal bemachtigden ongeveer 260 mensen tickets voor de ruimtereizen. Onder meer de Nederlandse dj Armin van Buuren en het fotomodel Doutzen Kroes kregen een gratis kaartje. Enkele bedrijven -waaronder KLM, Philips en Unilever- kochten tickets om te verloten.