BBC interviewt per ongeluk de verkeerde Guy live op tv en die eist 17 jaar later een vergoeding

En toen zat sollicitant Guy Goma plots live in een BBC-interview. Dat was in mei 2006. Nu, meer dan 17 jaar later, duikt het hilarische verhaal opnieuw op omdat Goma (54) een vergoeding eist van de BBC. Hij vindt het niet kunnen dat de Britse omroep veel geld verdient met zijn interview, waarvan de beelden al miljoenen keren zijn bekeken. Hij wil nu zijn deel van de royalty's.

“Ze gebruiken het al bijna twintig jaar en ik heb er geen cent voor gekregen”, zei Goma in juni in een Britse podcast. Ook de IT-job waarvoor hij begin mei 2006 solliciteerde bij de BBC kreeg hij nooit.

Guy Goma had zich destijds aangemeld bij de receptie van de BBC en werd verzocht even te gaan zitten in de ontvangstruimte, in afwachting van zijn sollicitatiegesprek. Het toeval wou dat net op dat moment de redactie van BBC News 24 voor een interview een computerexpert verwachtte die ook Guy heette, Guy Kewney. Die zou zijn licht laten schijnen over een uitspraak in het proces van Apple, de platenmaatschappij van de Beatles, tegen computerfabrikant Apple. De rechter oordeelde in het voordeel van de techgigant.

Toen iemand van News 24 ‘Guy’ kwam halen, stond niemand anders in de ontvangstruimte op en ging Guy Goma nietsvermoedend met de medewerker mee. Maar in plaats van het verwachte sollicitatiegesprek kwam Goma plots in een tv-studio terecht. In de videobeelden kan je zijn verbazing duidelijk van zijn gezicht aflezen. Ook presentator Karen Bowerman had niets door en dacht dat zij wel degelijk met IT-specialist Guy Kewney te maken had. Ze stelde haar eerste vraag. De verbouwereerde Goma antwoordde zo goed en zo kwaad als hij kon en spartelde zich door het interview. Een onwaarschijnlijke situatie. De beelden gingen dan ook de wereld rond.

En daar wringt het schoentje voor Goma 17 jaar later nog altijd. De clip is niet alleen online terug te vinden, maar werd ook al herhaaldelijk opnieuw uitgezonden. Goma nam zelf contact op met de BBC omdat hij vindt dat hij recht heeft op royalty's, maar een antwoord kreeg hij niet. Hij is nu naar eigen zeggen van plan om de Britse omroep voor de rechter te slepen, omdat hij in die bijna twintig jaar nooit een cent heeft gezien van de BBC. “Terwijl ze anderen soms miljoenen betalen. Die video heeft hen rijker gemaakt”, aldus Goma.

De man werkt tegenwoordig voor een instelling voor mensen met leerproblemen. Hij overweegt een boek te schrijven over de twee minuten die hem beroemd maakten. Met de voor de hand liggende titel: ‘Wrong Guy’.