Batman op tachtigste verjaardag door politie vernederd tijdens hulpactie Tom Tates

30 maart 2019

14u05

Bron: AD 0 Melissa Parent Yeah, we were freaking out a little. Only in Kelowna would you see Batman showing up to save the day!😂 #onlyinkelowna Bizar Uitgerekend vandaag, op de dag dat stripheld Batman zijn 80ste verjaardag viert, is van de wereldberoemde vleermuisman een behoorlijk vernederend videootje opgedoken. Een als Batman verklede man wilde in de Canadese stad Kelowna de politie helpen bij de aanhouding van een man wegens een geweldsmisdrijf. Maar de Dark Night werd direct weggestuurd met de mededeling “je staat vreselijk in de weg en we hebben je extra handen niet nodig”. Daarop droop de redder in nood weer af.

Melissa Parent, een buurtbewoonster, volgde de politieactie op afstand en filmde hoe Batman uit zijn ‘batmobile’ sprong en met wapperende cape en grote stappen naar de agenten liep. De beelden laten zien hoe hij al na enkele seconden wordt weggestuurd. Naderhand vertelde politie aan lokale media dat de aanwezigheid van ‘misdaadbestrijder’ Batman erg lastig was . “In dynamische situaties zoals een aanhouding kan alles snel veranderen. Als mensen zich er opeens in gaan mengen, kan dat tot ongewenste en gevaarlijke zaken leiden”, aldus de politie die het optreden van de vleermuisman ‘een groot risico’ noemde. Na het incident stapte Batman weer in zijn bolide (een zwarte pick-uptruck met Batmansticker) en verdween langzaam en zonder om te kijken uit het zicht. Wie de man is, is onbekend. De politie maakt er verder geen werk van.

De best gênante Batman-bemoeienis haalde vandaag het nieuws om de dag dat de fictieve stripfiguur tachtig jaar geleden werd geïntroduceerd. Batman verscheen op 30 maart 1939 voor het eerst in stripvorm op de pagina's van Detective Comics nummer 27. De vleermuisman kreeg in 1940 al zijn eigen stripserie, met in het eerste nummer al The Joker en Catwoman. Daarna was hij middelpunt van tal van tekenfilms en bioscoopfilms, maar ook van boeken, radioseries, speelgoed en games. Tachtig jaar lang is de Dark Knight al symbool voor vastberadenheid, moed en gerechtigheid.

De verjaardag wordt op verschillende manieren gevierd, door gamers en stripliefhebbers. Warner Bros bracht deze maand al een nieuw level pack uit voor de game LEGO DC Super-Villains. Gamers kunnen hiermee door Gotham City struinen met zeven nieuwe personages, waaronder The Phantasm, Captain Clown, Man-Bat, Mad-Hatter, Batman, The Joker en Harley Quinn. Ook zijn er herdenkingsboeken uitgebracht, zoals 80 Years of Batman: Deluxe Edition. Het boek bevat herdrukken van de meest memorabele avonturen van de Dark Knight en een nieuw verhaal over Bruce Wayne.

Op sociale media vieren fans de verjaardag met de #Batman80 en #LongLiveTheBat.