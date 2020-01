Basejumper hangt urenlang aan Thaise rotswand SVM

13 januari 2020

18u30

Bron: Belga 2

Een basejumper heeft in het zuiden van Thailand urenlang vastgezeten op een steile rotswand. Volgens de krant ‘Thairath’ ging het om een 28-jarige Oostenrijker. Johannes Grasser was gesprongen van de berg Khao Ok Talu in de provincie Patthalung. Het was pas in de middag dat hij kon bevrijd worden uit zijn levensbedreigende situatie. Volgens de eerste berichten duwde een windvlaag hem na de sprong tegen de rots en raakte zijn valscherm daar verstrikt.

Basejumpers springen uit gebouwen, van rotsen of bruggen met valschermen of wing suits. Volgens de krant ‘Khao Sod’ was de man de dag ervoor met succes van de andere kant van de berg gesprongen en maakte hij toen deel uit van een groep van acht die de sprong waagde. Hij was echter de enige die daar bleef en zonder toestemming van de andere kant van de berg sprong, vertelde de gouverneur van Patthalung.

Omwonenden hoorden iemand om hulp roepen en vonden de man bengelend aan de rots. Een klimmer wist hem uiteindelijk te bevrijden en in veiligheid te brengen. Volgens dokters was de man uitgeput, maar kwam hij er met slechts lichte verwondingen vanaf.