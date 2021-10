'Barbie in het echt' mag jaar lang ziekenhuis niet binnen na agressie tegen personeel

‘Barbie in het echt’, zoals Kerry Miles genoemd wordt, wou vorig jaar op 26 augustus haar grootmoeder bezoeken in het Broomfield Hospital. Volgens de toen geldende coronamaatregelen had ze een tijdslot gekregen voor dat bezoek. Dat slot haalde ze niet en dus mocht ze niet naar de afdeling waar haar oma verbleef. Daarop smeet ze met kaften én met een computerscherm naar een gezondheidsmedewerkster, die lichtgewond raakte en verklaarde dat het incident “haar de rest van haar leven zou bijblijven”. Miles viel ook nog twee andere personeelsleden aan. Eén van hen moest een vuistslag ontwijken.

Bij het verlaten van het ziekenhuis was Miles nog altijd in colère en kreeg ze het aan de stok met een veiligheidsagent. Ze kroop in haar Range Rover en stoof weg, nadat ze bij het achteruitrijden bijna de man van de security had geraakt.

Bekijk ook: Kerry is niet de enige die er als Barbie wil uitzien:

Excuses

Eerder was ze al eens veroordeeld voor slagen en verwondingen (in 2016) en ook eens voor het opzettelijk toebrengen van schade (in 2009). In de zaak met het ziekenhuis was ze al schuldig bevonden aan geweldpleging tegen een gezondheidsmedewerker, aan het toebrengen van schade en aan roekeloos rijgedrag. Gisteren kreeg ze daarvoor een voorwaardelijke straf van 16 weken. Bovendien moest ze opdraaien voor kosten van in totaal 1.630 euro en verloor ze zeven punten op haar rijbewijs. Ze kreeg ook een contactverbod van een jaar opgelegd, waardoor ze niet op de bewuste afdeling van het Broomfield-ziekenhuis mag komen en geen contact mag hebben met haar slachtoffers. De voorzitter stelde: “Dit was een aanval waarbij wapens werden gebruikt rond kwetsbare patiënten en bezoekers. Het gebeurde in volle wereldwijde pandemie, waar bezoekuren nationaal beperkt waren.”

Miles bood op de zitting haar excuses aan de slachtoffers aan, gaf toe dat ze stresserende situaties niet goed aankan en zei dat ze bereid was om in behandeling te gaan om haar woede-uitbarstingen voortaan onder controle te houden. Haar advocaat beweerde dat er onlangs autisme bij haar was vastgesteld en dat ze daar nog niet voor behandeld werd. Miles was gelaten tijdens het proces en toonde nauwelijks emoties bij het aanhoren van het vonnis.

Kerry ‘Barbie’ Miles heeft bijna 100.000 volgers op Instagram. Ze postte zelf al over de plastisch chirurgische ingrepen die ze onderging en over haar wens om de eerste Britse “gothic en satanische Barbie” te zijn.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.