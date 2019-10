Bankovervaller trakteert rechtbank op betoog van 5 dagen als ‘laatste woord’ IB

11 oktober 2019

00u25

Bron: The Guardian, CNN, The Hill 0 Bizar Een veroordeelde Duitse bankrover heeft zijn recht op een ‘laatste woord’ in de rechtbank van Hamburg aangegrepen om maar liefst twintig uur lang, verspreid over vijf dagen, eens goed zijn gedacht te zeggen over de hele gang van zaken, tot de rechter het welletjes vond.

De zeventiger, die werd veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor drie bankovervallen, poging tot moord en inbreuk op de wapenwet, verweet de onderzoekers incompetentie en beweerde meer kennis van zaken te hebben dan zijn eigen advocaten.

Volgens de Duitse wet krijgt een veroordeelde vlak voor het vonnis nog de gelegenheid om iets te zeggen. Vaak wordt die tijd gebruikt om spijt te betuigen, soms gaat die zwijgend voorbij. Michael Jauernik, een flamboyante bankrover met zonnebril op, greep de gelegenheid echter aan om maar liefst twintig uur lang, verdeeld over vijf dagen, op te scheppen over zijn crimineel verleden, compleet met anekdotes en details over zijn fitness-regime in de gevangenis en citaten uit het toneelstuk ‘De Rovers’ van Friedrich Schiller.

Toen zijn vonnis uiteindelijk werd voorgelezen, onderbrak hij constant de rechter, die aan de aanwezigen haar excuses aanbood dat ze de man niet eerder had afgekapt. Volgens zijn advocaat Johannes Rauwald zal Jauernik zijn vonnis aanvechten.