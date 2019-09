Bank stort per ongeluk 100.000 euro op rekening: koppel spendeert bijna alles in enkele dagen tijd jv

09 september 2019

13u03

Bron: New York Post 2 Bizar Robert en Tiffany Williams uit Pennsylvania gingen meer dan twee weken lang shoppen voor bijna 120.000 dollar (108.750 euro). Dat bedrag had de bank hen overgemaakt. Per vergissing weliswaar, maar daar trok het koppel zich niets van aan. De twee zijn aangeklaagd voor diefstal.

Robert Williams (36) en zijn vrouw Tiffany (35) moesten dinsdag voor de rechter verschijnen op beschuldiging van diefstal en heling. Een bankbediende had op 31 mei een fout gemaakt en 120.000 dollar op hun rekening gezet. In plaats van dat te melden en het bedrag gewoon terug te storten, spendeerde het koppel het bijna integraal.

In nog geen drie weken tijd kochten ze onder meer een SUV, twee quads en een camper. Ze betaalden er lopende rekeningen mee, herstellingen aan de wagen en nog andere aankopen. Aan vrienden schonken ze meer dan 13.500 euro.

Afbetalingsplan

Tegen 19 juni was hun “meevallertje” zo goed als opgesoupeerd. Een dag later kreeg Tiffany telefoon van BB&T Bank. Die had het geld zelf teruggenomen, waardoor de Williamsen plots 107.416 dollar (meer dan 97.000 euro) in het rood stonden. Tiffany beloofde de bank het probleem met haar man te bespreken en een afbetalingsplan uit te werken. Nadien vernam BB&T Bank niets meer van het echtpaar en diende ze klacht in.

Robert Williams gaf eind juli toe aan de speurders toe dat hij en zijn vrouw wel wisten dat “het zoek geraakte geld niet van hen was”, maar dat ze “het toch opmaakten”.