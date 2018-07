Bang dat je partner je bedriegt? Deze Chinese 'trouwheidstesters' zoeken het voor je uit Arne Adriaenssens

27 juli 2018

14u01

Bron: Global Times 0 Bizar Als je vreest dat je partner je bedriegt, kan je in China een 'trouwheidstester' inschakelen. Die verleidt via het internet je echtgenoot om te zien of hij op die avances ingaat.

Bedrogen worden torent bij velen bovenaan de nachtmerrielijst. Heeft mijn man een affaire? Zou mijn vrouw me bedriegen? Het zijn vragen die in de beste relaties wel eens de kop opsteken.

In China vond men een oplossing voor dat probleem: online trouwheidstesters. Je huurt een man of vrouw in die via valse profielen op sociale media en chatapps je echtgenoot of echtgenote in de val probeert te lokken. Het verslag van het hele verleidingsspel wordt doorgestuurd naar de onzekere partner die er de nodige conclusies uit kan trekken.

Wie van de dienst gebruik wil maken, kan terecht op de populaire webshop Taobao. Het Chinese equivalent van bol.com biedt naast een allegaartje aan elektronica, huishoudspullen en kledij ook een resem diensten aan. Als je er zoekt op ‘partner trouwheidstest’ krijg je een breed scala aan personen voorgeschoteld die je relatie op de proef willen stellen. Voor 20 yuan (2,5 euro) heb je al een basispakket. Wie echt een stevig onderzoek wil, kan er tot meer dan 1.300 yuan (165 euro) in investeren.

"Kan je me een sexy foto doorsturen?"

Chen Mengyun is één van die liefdestesters. De 21-jarige studente koos vier maanden geleden voor dit bijzondere carrièrepad nadat ze zelf beroep deed op de service. Haar vriend bleek haar toen daadwerkelijk te bedriegen.

Als klant neem je contact met haar op waarna je het afgesproken bedrag naar haar overschrijft. Eens het geld op de rekening staat, gaat de bal aan het rollen. Je speelt haar de naam, job, telefoonnummers, sociale media-accounts, hobby’s en interesses van je partner door zodat ze de ideale verleidingsstrategie kan uitdokteren. Onder de liefelijke naam Mengmeng (droom) zet ze dan op allerhande profielen vallen op en probeert ze conversaties met je ega aan te gaan.

Eens ze contact weet te leggen, peutert ze naar comprimitterend materiaal. "Heb je een partner?", "Wil je eens afspreken?" en "Kan je me een sexy foto sturen?" zijn maar enkele van de vragen die ze op haar onwetende slachtoffers afvuurt. De resultaten van haar onderzoek speelt ze terug door naar haar klanten. De vergelijking met die andere relatietest Temptation Island is gauw gelegd.

"Ik hoop dat hij het nooit te weten komt"

In meer dan de helft van de gevallen is het verdict alsnog negatief. De meerderheid van de geteste personen reageert niet op haar avances waarna haar klanten weer op twee oren kunnen slapen. Zij het misschien met een schuldgevoel. “Ik ben zo blij dat mijn man de verleiding heeft weerstaan”, klinkt het in één van de vele reacties op Taobao. “Maar doe deze test nooit bij iemand van wie je oprecht houdt. Hij zou zo triest zijn mocht hij weten dat ik iemand heb ingehuurd om hem te testen. Ik hoop dat hij het nooit ontdekt.”

Bij de vrouwen die wel witte rook krijgen, heerst er vaak een gevoel van opluchting wanneer hun vermoedens bevestigd worden. “Bedankt om me zo geduldig te helpen inzien dat hij een eikel is”, klinkt het in een andere reactie.

"Het is moeilijker om vrouwen te betrappen"

Hoewel Mengyun meestal overspelige mannen probeert te ontmaskeren, wordt ze af en toe ook gevraagd om een vrouw op de rooster te leggen. “Wie zijn vrouw wil laten testen, betaalt wel meer”, zegt ze in een interview met Global Times. “Daarvoor moet je minstens 90 yuan (12,5 euro) neertellen omdat vrouwen zich veel moeilijker in de val laten lokken.”

Over het algemeen bedriegen Chinese vrouwen veel discreter dan hun echtgenoten. Er heerst een enorm taboe op overspelige echtgenotes in het land waardoor ze erg voorzichtig te werk moeten gaan.

De Chinese seksuologe Pan Suiming onderzoekt de tendens van overspel bij mannen en vrouwen in China al sinds 2000. Toen gaf 4 procent de de vrouwen toe er een affaire op na te houden. 15 jaar later pleitte al 14 procent van de ondervraagde dames schuldig

Chinese mannen rijden desalniettemin de meeste scheve schaatsen. In 2015 gaf 34 procent van de heren toe dat ze er naast hun vaste relatie nog onofficiële bedpartners op nahouden.

Hoewel die cijfers verschrikkelijk hoog lijken te liggen, moet je ze volgens Suiming in de juiste context plaatsen. Tot eind de jaren 70 was het in China per wet verboden je partner te bedriegen. Wie op heterdaad betrapt werd, kon zich aan een stevige boete verwachten. Sinds de regel ten grave werd gedragen, veranderde de Chinese visie op relaties en trouw gestaag. Zeker bij jongeren (die deze relatiedictatuur nooit meemaakten) worden open relaties steeds populairder. Hun buitenechtelijke bedpret stuwt het overspelcijfer flink de hoogte in.