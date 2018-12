Ballonclown in Winnie de Poeh-pak naar huis gestuurd wegens bezoek Xi Jinping aan Madrid mvdb

01 december 2018

14u17

Als de machtigste man op aarde op staatsbezoek komt, leidt dat tot enorme veiligheidsmaatregelen ... én het naar huis sturen van een ballonclown in een Winnie de Poeh-pak.

Chinees president Xi Jinping bracht woensdag een bezoek aan de Spaanse hoofdstad Madrid, wat ertoe leidde dat de straatartiest zijn job een half uur lang niet kon uitvoeren. Uit voorzorg moest hij zijn werkplek op het centraal gelegen plein Puerta de Sol verlaten. Op het plein is ook het stadhuis gelegen, waar de Chinese president plechtig werd ontvangen. De aanblik van Winnie de Poeh zou wel eens als beledigend kunnen ervaren worden, schrijven Spaanse media.

Xi Jinping wordt op sociale media vergeleken met de iconische gele beer sinds zijn bezoek aan het Witte Huis in 2013. Een foto met een wandelende Xi Jinping en toenmalig VS-president Barack Obama ging een eigen leven leiden. Grappenmakers zagen een treffende gelijkenis met een Disney-illustratie waarop Winnie de Poeh en Teigetje te zien zijn. Sindsdien is Winnie de Poeh persona non grata in China. Critici die de Chinese intensieve overheidscensuur op internet proberen te omzeilen, plaatsen geregeld afbeeldingen van Winnie de Poeh om het regime te bekritiseren. In het Disneyland-park van de Shanghai zijn alle verwijzingen naar de gele beer verwijderd. De meest recente Winnie de Poeh-film is in China helemaal niet uitgebracht.

De straatartiest die ballonnen vouwt en in ruil voor een fooi poseert voor foto’s, stemde in met de beslissing. De ordediensten wilden eveneens koste wat kost vermijden dat de Winnie-clown op een foto zou opduiken waarop ook Xi Jinping te zien is.