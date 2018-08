Bakker die taart weigerde voor homostel trekt opnieuw naar rechtbank. Dit keer na bestelling van transgender kg

16 augustus 2018

09u35

Bron: Washington Post 1 Bizar Amper twee maanden nadat bakker Jack Phillips zijn gelijk thuis haalde in een rechtszaak rond de discriminatie van een homokoppel, moet hij alweer voor de rechter verschijnen voor gelijkaardige redenen. Dit keer weigerde hij om een taart te maken voor een transgendervrouw.

Autumn Scardina, een advocate, had in 2017 bij Phillips’ bakkerij Masterpiece Cakeshop in Colorado aangeklopt voor een taart met een blauwe buitenkant en een roze binnenste. Met het baksel wilde de vrouw zowel haar verjaardag vieren als haar overgang van man naar vrouw, zo vertelde ze, maar de conservatief christelijke Phillips weigerde zo'n taart te maken. Meer dan een jaar later beschuldigt Colorado's burgerrechtencommissie de bakker nu van discriminatie op basis van genderidentiteit.



In een klacht die op dinsdag werd ingediend, verklaren Phillips' advocaten dat de man opnieuw enkel weigerde uit religieuze overwegingen. De taart zou in strijd zijn met zijn geloofsovertuiging dat geslacht “aangeduid wordt door God, biologisch bepaald is [...] en niet gekozen of veranderd kan worden”.

Homokoppel

De beschuldiging van de commissie komt slechts enkele weken nadat Phillips een gelijkaardige rechtszaak won. Nadat de bakker in 2012 weigerde een huwelijkstaart te bakken voor een homokoppel, beval de commissie hem om alle klanten te bedienen, ongeacht hun geaardheid. De zaak kwam voor verschillende kleinere rechtbanken, die de commissie gelijk gaven, maar Phillips ging telkens in beroep tot de zaak uiteindelijk belandde bij het Amerikaanse hooggerechtshof. En die oordeelde in het voordeel van de bakker.

Dat het Amerikaanse hooggerechtshof Phillips in een vorig oordeel gelijk gaf, wil overigens niet per se zeggen dat dat ook in deze zaak zo zal zijn. Het hof concentreerde zich voor zijn uitspraak vooral op de houding van de burgerrechtencommissie. Volgens de rechter kreeg Phillips immers niet de "neutrale en respectvolle" behandeling waar hij recht op had, waardoor hij in het gelijk werd gesteld.

Heksenjacht

Zijn advocaten hebben het in de aanklacht ook over een heksenjacht op de gelovige bakker. Doorheen het afgelopen jaar zou Phillips door verschillende burgers zijn gecontacteerd met provocerende bestellingen, zoals taarten die “satanische symbolen etaleren, seksueel expliciete beelden vertonen en het gebruik van marihuana promoten”.