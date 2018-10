Bakker die 'pro-homohuwelijkstaart' weigert discrimineert niet, vindt opperrechter sam

10 oktober 2018

18u57

Bron: belga 2 Bizar Een koppel dat weigerde een taart te bakken met het opschrift 'support gay marriage' ('steun het homohuwelijk') krijgt gelijk van het Britse hooggerechtshof. Het bakkerskoppel discrimineerde de man die de taart had besteld niet, vindt de rechter.

Het incident dateert van 2014, toen Gareth Lee in Noord-Ierland de taart met Sesamstraatfiguren Bert en Ernie bestelde bij een filiaal van de familieketen Ashers bakery. De christelijke bakkerijmanager Daniel McArthur weigerde omdat hij naar eigen zeggen niet wilde afwijken van zijn religieuze overtuiging en van de letter van de bijbel.



De rechter in beroep gaf Lee nog gelijk, maar het hooggerechtshof is het daar niet mee eens: het koppel dat de bestelling weigerde, discrimineerde de klant niet, oordeelt het hof. "De bakkerij weigerde de bestelling van mijnheer Lee niet vanwege zijn seksuele oriëntatie", klinkt het.

Reacties

Na de uitspraak kwamen tientallen activisten de "overwinning van de vrije meningsuiting" vieren voor het gerechtsgebouw. Lee zelf reageert teleurgesteld. "De bestelling maakte geen deel uit van eender welke campagne voor het homohuwelijk. Ik ben een tweederangsburger in Noord-Ierland."



Volgens de manager van Ashers bakery blijft Lee "welkom in eender welk filiaal van de keten".