Baby 'stierf' 7 jaar geleden. Nu krijgen ouders factuur van weeshuis

22 februari 2018

11u38

Bron: Russia Today Bizar Zeven jaar geleden werd een koppel uit de Russische stad Volgograd getroffen door het noodlot. Hun baby overleed kort na de geboorte. Dat was althans wat het echtpaar dacht. Tot onlangs, na een ongelooflijke samenloop van omstandigheden, bleek dat hun kind al die tijd in een weeshuis verbleef.

Terug naar 2011. Bij de geboorte kreeg het koppel te horen dat hun baby ernstig ziek was en nog amper een week te leven had. Het paar ondertekende een document waarbij ze hun kindje afstonden aan het ziekenhuis. Enkele dagen later veranderden ze van gedacht en gingen ze naar de kliniek om hun baby weer op te eisen. Daar kregen zij echter te horen dat de baby overleden was.

Bankrekening geblokkeerd

Ondanks deze zware tegenslag ging het leven van het koppel verder. Tot na een onwaarschijnlijk toeval de waarheid aan het licht kwam. Vorig jaar bleek de bankrekening van het paar geblokkeerd door de Russische Federale Dienst van Deurwaarders. De vrouw wist totaal niet wat er aan de hand was.

Woedend ging zij verhaal halen bij de 'bevoegde diensten'. Daar kreeg de vrouw te horen dat ze omgerekend 3.400 euro verschuldigd waren aan een weeshuis. Het document dat zij voor ogen kregen, sloeg het koppel met verstomming. Bleek dat al die jaren hun kind niet dood was, maar in een weeshuis was opgegroeid.

Prompt stapte het koppel naar de rechtbank met de eis om in hun ouderlijke rechten hersteld te worden. Eind vorig jaar kregen ze gelijk van de rechter en sedertdien zijn ze herenigd met hun dood gewaand kind.