Baby raakte 21 tutters kwijt en daar zat de hond voor iets tussen Redactie

05u12

Bron: Algemeen Dagblad 0 Thinkstock Bizar Een dierenarts in de Amerikaanse staat Oklahoma kan nog steeds niet uit over de meest fascinerende operatie die hij ooit in zijn leven gedaan heeft. Uit een hondenmaag toverde hij vorige week maar liefst 21 babyspeentjes.

De anonieme dokter vertelt het verhaal op de Facebookpagina van zijn dierenkliniek, om het bizarre verhaal te delen maar ook als waarschuwing. Hond Dovey werd bij de arts gebracht nadat ze de laatste tijd wat minder eetlust had. De hondeneigenaren waren druk na de geboorte van hun tweede kindje, en merkten eerst nog weinig aan hun hond. Ze kampten wel met een mysterie in huis, want de tutters van hun pasgeborene raakten steeds kwijt.



De oma van de baby zag hoe Dovey een keer op het aanrecht sprong en ervan door ging met een tutter. Pas toen de hond steeds minder ging eten en op een dag een tutter uitspuugde, kreeg haar baasje argwaan. Hij bracht het dier naar de kliniek, waar een röntgenfoto de vermoedens bevestigden: Dovey was een tutterdief. Op de foto’s zag het medisch personeel zo’n acht speentjes, maar bij de operatie bleken er 21 tutters in de hondenmaag te zitten.

Facebook / Gentle Care Animal Hospital Uit de buik van een hond in de Amerikaanse staat Oklahoma heeft een dierenarts 21 speentjes verwijderd.

De hond is inmiddels goed hersteld van de operatie, en de arts wil het verhaal daarom vooral gebruiken als waarschuwing aan hondeneigenaren. "Honden eten alles, overal, op elke leeftijd, dus let altijd goed op!" Dovey is weer terug naar huis, waar de babyspeentjes hopelijk een betere opbergplaats hebben gekregen.