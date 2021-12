Baby geboren in zelfrijdende Tesla op weg naar ziekenhuis

Het echtpaar Yiran en Keating Sherry uit Pennsylvania vertelde het verhaal over de geboorte van hun drie maanden oude dochter Maeve Lily aan de ‘The Phildephia Inquirer’. Ze dachten er nog even aan om hun dochter ‘Tess’ te noemen, maar dat ging uiteindelijk niet door.

De vrouw zat gehurkt voor de passagierszetel, toen ze het niet meer hield. Haar man zette de elektrische wagen in autopilot, liet zijn vrouw in zijn hand knijpen en keek intussen achterom om zijn zoon gerust te stellen. “Ze kneep mijn hand bijna tot pulp”, vertelt Keating. “En plots, net toen we bijna stopten voor de deur van het ziekenhuis zei ze ‘Oh my God, Keating, ze is eruit.’”