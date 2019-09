Baby geboren in VS op 9/11 om 9u11 weegt... 9 pond 11 ons ttr

14 september 2019

12u02

Bron: bbc 2 bizar Baby Christina Brown kwam woensdag 11 september ter wereld in Memphis om 9u11. De verbazing was groot toen het meisje ook nog eens 9 pond, 11 ons (zo’n 4,4 kilogram) woog.

De kleine Christina werd geboren in het Methodist LeBonheur Hospital in Germantown op een erg bijzondere datum: 11 september. Het was die dag precies achttien jaar geleden dat de terreuraanslagen op de Twin Towers plaatsvonden. Bijna drieduizend mensen kwamen toen om het leven. Duizenden anderen raakten gewond.

De verpleegsters waren verbaasd toen ze de geboortetijd en het gewicht van baby Christina noteerden: 9/11 om 9u11 en een gewicht van 9 pond, 11 ons. “Ik heb dit nog nooit meegemaakt in de 38 jaar dat ik hier werk”, zei Rachel Lauglin, verpleegster van het ziekenhuis. “Dit maakt haar nog meer een speciale baby dan ze al is.”

Voor de ouders van Christina was de dag zowel gevuld met verdriet als met blijdschap. “Het was een speciaal moment, vooral om wat vreugde te vinden tijdens een dag waarop achttien jaar geleden een tragedie gebeurde”, reageerde vader Justin Brown aan CNN.