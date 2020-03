Baasje in quarantaine laat hond uit met op afstand bestuurbare drone Tom Tates

22 maart 2020

06u11

Bron: AD.nl 2 Bizar Een man uit Cyprus heeft een ingenieuze manier bedacht om zijn hondje toch uit te kunnen laten terwijl het baasje wegens de coronacrisis in thuisquarantaine zit. Vakis Demetriou bevestigde een drone aan de leiband en liet het op afstand bestuurbare mini-helikoptertje vervolgens door een verlaten straat in de badplaats Limasol vliegen.

Op de beelden die Demetriou van het uitlaatrondje maakte, is te zien dat zijn viervoetertje de nieuwe manier van wandelen best prima vindt. Het kleine hondje kijkt, terwijl de drone boven zijn kop zoemt, geïnteresseerd en vrolijk kwispelend om zich heen. Af en toe zoekt het hondje oogcontact met Demetriou die het ding vanaf een balkon bestuurt.

De video, voorzien van de tekst ‘vijfde dag in quarantaine, blijf veilig thuis maar vergeet het geluk van je hond niet’, wordt op Facebook en Instagram massaal gedeeld en voorzien van de nodige commentaren. Zoals: ‘Slim, maar dit werkt helaas alleen bij kleine huisdieren’. Of: ‘Het liefste filmpje dat ik in deze donkere dagen zag’.



Lang niet iedereen vertrouwt de beelden. Zo zou het hondje al eerder zijn getraind om zo te worden uitgelaten. De eigenaar heeft nog niet op die suggestie gereageerd. Ook niet op de vraag of hij vervolgens zelf de uitwerpselen van het keffertje is gaan opruimen.

