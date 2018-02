Automobilist gepakt met 770.000 euro in benzinetank SVM

23 februari 2018

17u54

Bron: Belga 0 Bizar De Duitse politie heeft op de snelweg bij Gildehaus een bestuurder aangehouden die vanuit Nederland onderweg was met 770.000 euro 'op zak'. Dat bedrag zat professioneel verstopt in de brandstoftank. Hij is vrijdag in Osnabrück voorgeleid op verdenking van witwassen van geld. Zijn nationaliteit is niet bekendgemaakt.

De 35-jarige man werd tijdens een grootschalige controle aan de kant gezet. Hij verklaarde 3.000 euro cash bij zich te hebben. Toen de agenten in het dashboardkastje nog eens 4.550 euro aantroffen, besloten ze het voertuig naar een garage te brengen voor uitgebreid onderzoek. Daar werden in totaal 28 pakketjes met bankbiljetten uit de benzinetank gepeuterd.

De massale politieactie -bedoeld om de criminaliteit in de grensstreek te bestrijden- leverde ook 25 drugsdelicten op. In totaal werd 3,2 kilo marihuana in beslag genomen. Zestien mensen kregen een proces-verbaal, onder meer omwille van een vals rijbewijs of belastingfraude. Vijftien personen zitten in voorlopige hechtenis.