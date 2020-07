Autodief rijdt met hoge snelheid van klif om te ontkomen aan politie EK - MVDB

08 juli 2020

10u08 2 CALIFORNIË Een Amerikaanse autodief heeft geprobeerd om aan de politie te ontkomen door op hoge snelheid van een klif te rijden in de buurt van Santa Cruz (Californië). De man overleefde de crash.

Het bizarre verhaal begon dinsdag om ongeveer 15.30 uur, toen agenten afkwamen op berichten over een man met een vuurwapen even ten noorden van de stad Davenport. Volgens de politie van Santa Cruz had de man een Honda gekaapt door een vrouw te bedreigen met een pistool. Daarbij zou hij in de lucht hebben geschoten.

Volgens CNN vluchtte de verdachte met een snelheid van meer dan 160 km/u. In de buurt van de West Cliff Drive - een weg die langs de Stille Oceaan loopt, reed de verdachte met hoge snelheid van een klif af, waardoor de auto in zee belandde.

Op videobeelden is de gestolen zilverkleurige Honda te zien terwijl deze in het water drijft. Ook is te zien hoe de verdachte op de rotsen probeert te klimmen. Duikers van de politie kwamen ter plaatse om hem in veiligheid te brengen. De verdachte bleef als bij wonder ongedeerd en gaf zich zonder problemen over. Hij is geïdentificeerd als John Kenyanjui (56) en is aangehouden. Hij bleek de enige inzittende en kreeg vijf klachten tegen zich te horen waaronder carjacking. Indien hij een borgtocht van 100.000 dollar kan neertellen, mag hij de cel verlaten.



