Auto verandert in vuurbal na crash sam

15 april 2019

20u43

Bron: Enex 1

In het Australische Sydney werd gisterochtend een spectaculair verkeersongeluk gefilmd. Rond 6 uur ‘s morgens vloog de wagen van de 45-jarige Charles Williamson over de middenberm op King George’s Road in Hurtsville. Tegenliggers konden een aanrijding niet meer vermijden, waarna de wagen van Williamson in een oogwenk veranderde in een vuurbal. Omstaanders konden de man uit zijn auto bevrijden, maar hij liep zware brandwonden op.

