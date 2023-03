Auto uit tv-serie Dukes of Hazzard gecrasht in VS

Pikante ‘dragqueen­show voor baby’s’ schiet bij Britten in verkeerde keelgat

In het Verenigd Koninkrijk is verontwaardiging ontstaan over een ‘dragshow voor baby’s’ die veel te pikant uitgedraaid is. Eén artieste ging met de borsten bloot, nadien doken ook nog een dragqueen in string en een acrobaat in bondagetenue op. “Platvloers en ziekelijk”, luidt het oordeel op sociale media.