Auto's wijken opeens uit voor obstakel: het blijkt slapende vrouw op rijbaan sam

06 juni 2018

12u10

Bron: Storyful 0

Sergeant Scott van de politie in Fulshear (Texas) was op het juiste moment op de juiste plaats. Op 2 juni zag hij hoe een voorligger plots uitweek voor iets op de rijweg. Dat bleek een bewusteloze vrouw die haar roes lag uit te slapen. De schone slaapster werd ingerekend voor openbare dronkenschap en kreeg een lift naar het politiekantoor, waar ze verder mocht dutten in de cel. "Deze ongelukkige fout had tragisch kunnen aflopen en het ritje had naar het lijkhuis kunnen zijn", aldus de politie.