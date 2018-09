Auto's total loss wanneer leidingbreuk straat herschaapt in rivier sam

26 september 2018

13u23

In Los Angeles brak in de nacht van maandag op dinsdag een grote waterleiding, waardoor de straat veranderde in een rivier. Het water gutste uit de 20 centimeter dikke buis, waardoor een zinkgat ontstond in de wijk Van Nuys. Zelfs nadat de watertoevoer werd afgesloten, stond het water op sommige plaatsen nog enkeldiep. Zo'n 25 woningen en bedrijven werden getroffen, maar het ergste nieuws was voor de eigenaars van twee wagens in een garage die compleet onder water liep. De auto's zijn total loss.

