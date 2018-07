Auto ramt fitnesszaal, maar Mark moet én zal training afwerken sam

15 juli 2018

10u42

Bron: KameraOne 3

In het Amerikaanse Oklahoma City verloor woensdag een bestuurder de controle over zijn auto. De wagen boorde zich in de gevel van een fitnesszaak, waar gelukkig geen gewonden vielen. De schade was echter aanzienlijk, want de ruimte lag bezaaid met gebroken glas en stenen. Allemaal geen punt voor Mark Erickson, die vastberaden was zijn halfuur cardio af te werken. En zo zie je tussen de rommel een kerel in een fluogeel shirt lekker fietsen op de hometrainer!

