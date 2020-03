Auto-inbreker steelt toiletpapier mvdb/DPA

25 maart 2020

16u29 0 Bizar Een auto-inbreker heeft zes pakketten wc-papier gestolen in de noordelijke Duitse stad Kiel (Sleeswijk-Holstein). De onbekende man zou het raam van een geparkeerde auto hebben ingeslagen om toiletpapier en twee boormachines uit het voertuig te stelen, meldt de politie.

De waarde van de buit wordt op 80 euro geschat. De materiële schade aan het voertuig is van ongeveer 300 euro.De politie van Kiel kon niet met zekerheid zeggen of het toiletpapier, erg populair in deze coronatijden, de reden was voor de inbraak of gewoon toeval was.