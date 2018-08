Australische werknemer krijgt 300.000 dollar te veel salaris uitbetaald

Marloe van der Schrier

28 augustus 2018

23u52

Bron: AD.nl 1 Bizar Zou jij de verleiding kunnen weerstaan om het bij te houden als je te veel salaris krijgt uitgekeerd? In Australië kreeg een werknemer ruim drie ton meer uitbetaald dan zou moeten. De man stortte het geld gewoon weer terug.

Wat was er gebeurd? De werknemer moest een bedrag van 4.921,76 Australische dollar (3.092 euro) ontvangen, maar bij de uitbetaling ging er iets mis. Een medewerker zette het punt op de verkeerde plek. Het resultaat? Een bijschrijving van 492.176,00 dollar (309.286 euro). Ruim 300.000 te veel dus. De werknemer moest naar de bank om het geld terug te laten storten. Vier weken bleek hij dat ook gedaan te hebben.

Het rapport van de Australische overheidsinstanties in deze deelstaat Noordelijk Territorium (Northern Territory) meldt dat de situatie was ontstaan door twee menselijke fouten. Enerzijds het verkeerd invoeren van het bedrag, anderzijds waarschuwde het systeem niet voor een fout terwijl er normaal wel een melding zou volgen bij zulke vergissingen.

Meerdere Australische werknemers gelukkig gemaakt

Meer mensen bij overheidsinstanties kregen tussen 1 juli 2017 en 31 januari 2018 te veel salaris, meldt het rapport: in Noordelijk Territorium werd er in totaal 743 keer te veel salaris uitgekeerd. En niet iedereen is zo eerlijk: eind januari was er nog 767.000 dollar (481.982 euro) niet teruggestort.