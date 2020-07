Australische vrouw stapt op wegens pestgedrag vreselijke baas en krijgt er van hem nog een klap bovenop Joeri Vlemings

07 juli 2020

17u33

Bron: news.com.au 2 Bizar Een video op TikTok van Laura Clare uit Sydney is al meer dan 1,6 miljoen keer bekeken. “Net toen ik dacht dat ik geen tranen meer over had door hem”, schreef ze erbij. Laura had het over haar baas, die haar het leven zuur maakte. Zelfs tot na haar ontslag.



Laura Clare, in 2007 nog kandidate in de Australische Big Brother, kon haar vervelende baas op het werk na twee jaar niet meer aan. Ze diende haar ontslag in. “Het laatste jaar viseerde hij mij compleet en was hij gewoon gemeen”, vertelt ze in haar emotionele TikTok-video. “Hij zei me dat ik het geld dat ik verdiende niet waard was en dat hij mij in een oogwenk zou kunnen vervangen. Hij schreeuwde naar mij en schold mij uit. Het kwam neer op pestgedrag.”

Een paar dagen na haar ontslag krijgt ze een mail binnen met een uitnodiging voor het ‘afscheidsfeestje van Laura’. “Ik ging ervan uit dat dit voor mij bedoeld was, waarom zou ik iets anders vermoeden?” Ze aanvaardde de invite. “Maar toen antwoordde hij mij met de boodschap: ‘Lees de details eens’. Hij had gewoon het hele bedrijf uitgenodigd om het feit te vieren dat ik het bedrijf verliet.”

Laura doet haar verhaal op TikTok in tranen. Ze krijgt er tonnen steun en de raad om actie te ondernemen tegen het pesten. Ze wil niet reageren in de media, maar heeft wel Mona Youssef als advocate in de arm genomen. Youssef zei dat de zaak “erg gevoelig ligt” en dat “Laura een ernstig trauma heeft opgelopen”.

In een nieuwe video bedankte Laura Clare iedereen die haar heeft gesteund. “Ik weet niet waar ik dit geluk aan verdiend heb. Het voelt aan alsof er een heel TikTok-leger achter mij staat.”

Ze heeft zich nu teruggetrokken uit Sydney, noordwaarts om bij haar familie en vrienden tot rust te komen. Ze heeft naar eigen zeggen haar angst overwonnen om op te komen voor zichzelf. “Dit moest ik doen voor mezelf én voor andere vrouwen.”