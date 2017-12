Australische vrouw houdt lichaam overleden man acht weken bij IB

Bron: news.com.au, mandurahmail.com 0 thinkstock Stockfoto. Het afgebeelde koppel is niet het koppel uit het verhaal. Bizar Een Australische vrouw was zo ontdaan door de plotse dood van haar echtgenoot, dat ze zijn lichaam nog minstens acht weken bij zich hield, zonder iemand anders van zijn overlijden op de hoogte te stellen. Dat melden de Australische media.

De 58-jarige vrouw uit Greenfields in het westen van het land, zou minstens acht weken met het ontbindende lichaam van haar overleden man in huis hebben geleefd, voordat de politie gisterenmorgen op de stoep stond.

Verstandelijke beperking

Het overlijden van de 56-jarige man wordt niet als verdacht gezien. Hoe de man om het leven kwam, is niet bekend. Hij zou al zwaar ziek zijn geweest. De politie gaat ervan uit dat de vrouw, die een verstandelijke beperking heeft, de dood van haar man pas aangaf op het moment dat ze er zelf mee in het reine was gekomen. Ze schakelde de buren in, die op hun beurt de politie belden.

Door de hoge temperaturen in het land trof de politie het lichaam al in verre staat van ontbinding aan. De vrouw, die er zelf slecht aan toe was, is ter observatie naar het ziekenhuis overgebracht.