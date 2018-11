Australische vrouw (50) opgepakt in klopjacht op ‘voedselterrorist’ die naalden stak in aardbeien kg

11 november 2018

11u28

Bron: ANP, The Australian 0 Bizar De politie van Queensland heeft een vijftigjarige vrouw gearresteerd die ervan wordt verdacht naalden en spelden in aardbeien te hebben gestopt. Wekenlang “gecompliceerd speurwerk'' is daaraan voorafgegaan met landelijke samenwerking van verschillende Australische overheidsdiensten. De affaire zorgde voor grote opschudding in Australië.

Op 12 september waarschuwde de politie in Queensland dat er in heel Australië meermaals naalden werden gevonden in aardbeien die in de supermarkt waren gekocht. Minstens één klant beet in een aardbei die een naald bevatte en moest naar het ziekenhuis voor verzorging.



De incidenten leidde tot een nationale ‘aardbeicrisis’. Verschillende supermarkten plakten een waarschuwing op de bakjes fruit en er werden tonnen aardbeien gedumpt omdat ze niet verkocht raakten. De oogst van de getroffen telers werd preventief van de markt gehaald en vernietigd.

“Lafaards”

Bovendien werden later ook naalden gevonden in ander fruit, waaronder appels en bananen, maar dat was wellicht het werk van “copycats”, aldus de plaatselijke autoriteiten.



De Australische premier Scott Morrison was niet onder de indruk van de speldenprikkers en sprak van “lafaards'' die de werkgelegenheid van landgenoten in gevaar brengen.

15 jaar cel

De vijftigjarige vrouw werd vandaag opgepakt in Queensland. Ze krijgt waarschijnlijk vandaag nog de aanklacht te horen en wordt dan maandag voorgeleid aan de rechter in Brisbane. Omdat het onderzoek nog niet is afgerond wilde de officier van justitie verder nog niets over haar zeggen.



De crisis zorgde er ook voor dat het Australische parlement in sneltempo strengere straffen heeft goedgekeurd voor het “verontreinigen van voedsel”. De vrouw riskeert daardoor een gevangenisstraf van maximaal vijftien jaar.

Beloning

De autoriteiten loofden een beloning van 100.000 dollar (62.000 euro) uit voor de gouden tip die tot een aanhouding zou leiden. Het is nog niet duidelijk of die daadwerkelijk is binnengekomen. De politie liet in de bekendmaking weten dat meer informatie welkom is en vroeg getuigen zich te blijven melden.