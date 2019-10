Australische verliest proces tegen vliegmaatschappij die haar “niet voldoende water gaf” jv

15 oktober 2019

09u48

Lina Di Falco riskeert op te draaien voor honderdduizenden dollars aan gerechtskosten na haar verloren proces tegen luchtvaartmaatschappij Emirates. Di Falco vond dat ze niet voldoende water had gekregen op haar vlucht, wat, via een enkelbreuk, onder meer tot het einde van haar huwelijk leidde. De rechter gaf haar ongelijk.

De 54-jarige Australische Lina Di Falco beweert dat ze op weg naar het toilet van haar stokje ging en viel tijdens een langeafstandsvlucht van Emirates in maart 2015, omdat ze maar één bekertje water bij haar eten kreeg. Dat was ongeveer een uur ver in haar vlucht van Melbourne naar Dubai. Di Falco had bij de val haar enkel bezeerd. Terug in Australië bleek die gebroken te zijn en moest ze onder het mes. Na het ongeval kreeg ze een grote fles water om de rest van de vlucht van veertien uur door te komen.

De vrouw spande een proces in tegen de maatschappij en eiste een schadevergoeding. Haar enkelbreuk was de schuld van Emirates, argumenteerde ze, omdat de crew had geweigerd om haar meer water te geven, terwijl ze daar tot vier keer toe om had gevraagd. Toen ze naar het toilet wou gaan, voelde ze zich duizelig en had ze braakneigingen. En ze viel. Ze beweerde op het proces dat niet alleen haar vakantietrip naar het Midden-Oosten verpest was, maar dat ze ook constant pijn had, dat ze twee maanden werkonbekwaam was, dat ze niet meer kon doen wat ze graag doet, zoals tuinieren, én dat haar relatie op de klippen liep. “Door het ongeval kon ik niet meer... de vrouw zijn met wie hij was getrouwd.” Ze was naar eigen zeggen gefrustreerd dat ze de huishoudelijke taken niet meer aankon.

Maar rechter Jacinta Forbes oordeelde dat Emirates - dat een waterfonteintje aan boord had voor de passagiers - geen schuld trof. Daardoor riskeert Di Falco nu zware gerechtskosten te moeten betalen. Emirates wil zelf extra kosten doorrekenen omdat Di Falco aanvankelijk een aanbod van de luchtvaartmaatschappij had afgewezen.