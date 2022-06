Australische tiener aangeklaagd nadat hij een vuurwapen maakte met zijn 3D-printer

Een Australische tiener is aangeklaagd wegens wapenovertredingen nadat de politie een volledig functionerend vuurwapen in beslag had genomen dat hij thuis met een 3D-printer zou hebben gemaakt.

De politie in West-Australië vond het wapen en een aantal andere vuurwapens na het uitvoeren van een huiszoekingsbevel bij de 18-jarige man thuis begin juni.

“Hoewel dit vuurwapen op speelgoed lijkt, kan het ernstige schade toebrengen aan onze gemeenschap”, vertelde brigadier Blair Smith aan journalisten. “Het is zeer verontrustend dat deze man in staat was om dit vuurwapen thuis te vervaardigen met een 3D-printer.”

Het plastic wapen kan vijftien kogels afvuren met één haal van de trekker, volgens CNN. De politie beweert dat het twee dagen duurde om het te maken met materialen die minder dan 40 Australische dollar (27 euro) kostten.

Vorig jaar stelde de regering van West-Australië voor om de wapenwetgeving te wijzigen, zodat het illegaal wordt om plastic 3D-vuurwapens te maken. Volgens het voorstel zou een maximumstraf van tien jaar gelden voor iedereen die wordt betrapt.

Wapenamnestie

In Australië is het voor burgers verboden om volautomatische wapens te bezitten, en al het andere wapenbezit is sterk gereguleerd en voorbehouden aan personen ouder dan 18 jaar met een geldige vergunning. De wetten werden ingevoerd in 1996 nadat een schutter het vuur had geopend op toeristen in Port Arthur, een voormalige koloniale gevangenis in Tasmanië, waarbij 35 mensen om het leven kwamen.

Het Australische publiek was geschokt door het bloedbad en de regering verscherpte al snel de regels voor vuurwapenbezit. Er werd een wapenamnestie ingesteld, waarbij mensen werden aangemoedigd om wapens anoniem en zonder straf in te leveren bij de plaatselijke politiebureaus. In combinatie met een programma voor het opkopen van wapens heeft deze maatregel ongeveer 640.000 wapens uit de circulatie gehaald.

Sindsdien zijn er kortdurende periodes van amnestie aangekondigd. Tijdens de laatste nationale amnestie in 2017 werden in slechts drie maanden tijd ongeveer 57.000 wapens ingeleverd, aldus de regering. Vorig jaar in juli werd de nationale wapenamnestie een permanent gegeven.

De tiener in West-Australië is nu aangeklaagd voor overtredingen, waaronder het zonder vergunning vervaardigen van vuurwapens en munitie, en het bezit van een verboden wapen. Hij moet volgende week voor de rechter verschijnen.